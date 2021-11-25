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В Красноярском крае разработан путеводитель по мерам поддержки предпринимательства

Главная Общество
Красноярск
17:07 25 Ноября 2021
в красноярском крае, общество, бизнес, сервис
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Сервис содержит краткое описание и условия получения мер поддержки и необходимую контактную информацию.

Сервис создан агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, его будут дополнять в зависимости от появления новых услуг и направлений поддержки бизнеса.

Такой путеводитель станет нужным для действующих и потенциальных экспортёров, предпринимателей, самозанятых и планирующим начать своё дело.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, данный сервис объединил финансовые и нефинансовые меры поддержки федеральных и региональных министерств, агентств, корпораций, банков с государственным участием, институтов развития, общественных организаций. Подробно представлены услуги центров «Мой бизнес».

— На встречах с предпринимателями мы часто слышали о том, что они не ориентируются в мерах поддержки, поэтому не используют возможности для развития бизнеса, предоставляющие государство. С помощью ведомств и общественных организаций мы собрали информацию и создали такой ресурс. Все виды поддержки разделили по категориям получателей, — рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

С путеводителем можно ознакомиться по ссылке.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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