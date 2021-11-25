В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

За сутки от коронавируса погибли 35 человек. Всего же с начала пандемии — 7 321.

Подтверждённых диагнозов на 25 ноября — 708. С начала пандемии — 149 089. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 132 721 человека (+ 702 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 55 685 жителей Красноярского края (+ 4 417 за сутки), снято с медицинского учёта 4 436 человек.

4 235 908 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 15 898 за последние сутки).

Напомним, по техническим причинам пункт вакцинации в ТЦ «Красноярье», (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120) с 27 по 29 ноября включительно работать не будет.

Вакцинироваться от коронавируса можно в поликлинике на ул. Академика Павлова, 4 стр. 7:

27 ноября с 8.00 до 19.00;

28 ноября с 8.00 до 17.00.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости