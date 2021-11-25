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Сбер и ФСНКЦ ФМБА России запустили «умную» систему распознавания лиц

Главная Общество
Красноярск
15:33 25 Ноября 2021
технологии, модернизация, медицина, оборудование
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В Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России в Красноярске презентовали работу двух цифровых проходных от Сбера. Теперь вход в административное здание и стационар осуществляется «по лицу», без использования пластиковых пропусков.

Цифровая проходная представляет собой систему распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Сбер и ФСНКЦ ФМБА России запустили «умную» систему распознавания лиц

«Умная» система считывает биометрические данные, сверяет с базой лиц и открывает доступ в учреждение строго определённой аудитории. Это особенно важно в части антитеррористической безопасности объектов здравоохранения, где должен действовать особый пропускной режим.

Кроме того, наличие такой системы актуально в условиях эпидемиологической обстановки, поскольку обеспечивает бесконтактный проход и сокращает время нахождения человека на проходной.

Сбер и ФСНКЦ ФМБА России запустили «умную» систему распознавания лиц

«Для работников лечебного учреждения данное новшество удобно: не нужно искать пропуск, а достаточно немного приспустить маску и система сама откроет турникет. Это не только решает задачу обеспечения антитеррористической безопасности, но и укрепляет трудовую дисциплину, потому что фиксируется точное время входа сотрудника в здание», — рассказал генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин и поблагодарил руководство Сбера за сотрудничество.

Сбер и ФСНКЦ ФМБА России запустили «умную» систему распознавания лиц

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка, выразил признательность коллективу ФСНКЦ ФМБА России за неоценимую помощь жителям Красноярского края и сотрудникам Сбера в том числе в период пандемии.

«Наш совместный проект по внедрению системы распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта является первым среди медицинских учреждений региона. Система позволит обеспечить высокий уровень безопасности для сотрудников и пациентов. Уверен, проект будет масштабироваться не только в клиниках ФМБА России, но и в других краевых учреждениях здравоохранения», — заключил Дмитрий Владиславович.

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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