Владелица турагентства присвоила деньги клиентов

Бывшая директор туристического агентства присвоила деньги клиентов в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ ФСС по Красноярскому краю. Вместо того, чтобы оплатить перелёт и проживание 16 красноярцев, которые приобрели у неё путёвки, женщина присвоила себе полученные денежные средства. В итоге люди не смогли улететь на отдых в Тайланд, Египет и Китай.

Причинённый ущерб - свыше 700 тысяч рублей. Она возместила ущерб путём обращения взыскания на деньги, поступающие на банковские счета злоумышленницы.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости