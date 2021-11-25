25 ноября
Красноярск
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владелица турагентства присвоила деньги клиентов

Главная Общество
Красноярск
14:40 25 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
версия для печати Ico_print

Бывшая директор туристического агентства присвоила деньги клиентов в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ ФСС по Красноярскому краю. Вместо того, чтобы оплатить перелёт и проживание 16 красноярцев, которые приобрели у неё путёвки, женщина присвоила себе полученные денежные средства. В итоге люди не смогли улететь на отдых в Тайланд, Египет и Китай.

Причинённый ущерб - свыше 700 тысяч рублей. Она возместила ущерб путём обращения взыскания на деньги, поступающие на банковские счета злоумышленницы.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ожидаются снегопад и ветер до 20 м/с

В Красноярске ожидаются снегопад и ветер до 20 м/с

25 Ноября 2021 г.
Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию
Новости Красноярска: В Боготоле мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице

В Боготоле мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице

25 Ноября 2021 г.
Потерпевшая умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы
Новости Красноярска: Учёные занимаются вырубкой деревьев в красноярском Академгородке

Учёные занимаются вырубкой деревьев в красноярском Академгородке

25 Ноября 2021 г.
Такие рубки выполняются для оздоровления насаждений
Новости Красноярска: В Красноярском крае разработан путеводитель по мерам поддержки предпринимательства

В Красноярском крае разработан путеводитель по мерам поддержки предпринимательства

25 Ноября 2021 г.
Сервис будут дополнять в зависимости от появления новых услуг и направлений
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

25 Ноября 2021 г.
Под медицинским наблюдением находятся 55 685 жителей региона
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС приобрела инвентарь для районной спортивной школы

Богучанская ГЭС приобрела инвентарь для районной спортивной школы

25 Ноября 2021 г.
Спортивная школа Кежемского района получила 12 комплектов беговых лыж
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В больнице умер Валерий Гаркалин

В больнице умер Валерий Гаркалин

20 Ноября 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru