Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

Как сообщается на сайте ГУ ФСС по Красноярскому краю, бывшая директор туристического агентства присвоила денежные средства клиентов в особо крупном размере. То есть вместо того, чтобы оплатить перелёт и проживание 16 красноярцев, которые приобрели у владелицы агентства путёвки, она присвоила себе полученные деньги. В итоге люди не смогли улететь на запланированный отдых в Тайланд, Египет и Китай.

Причинённый ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей был возмещён путём обращения взыскания на деньги, поступающие на банковские счета злоумышленницы.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости