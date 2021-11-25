25 ноября
Красноярск
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

Главная Общество
Красноярск
14:40 25 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте ГУ ФСС по Красноярскому краю, бывшая директор туристического агентства присвоила денежные средства клиентов в особо крупном размере. То есть вместо того, чтобы оплатить перелёт и проживание 16 красноярцев, которые приобрели у владелицы агентства путёвки, она присвоила себе полученные деньги. В итоге люди не смогли улететь на запланированный отдых в Тайланд, Египет и Китай.

Причинённый ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей был возмещён путём обращения взыскания на деньги, поступающие на банковские счета злоумышленницы.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

25 Ноября 2021 г.
В одном районе отключат электричество, в другом – холодную воду
Новости Красноярска: В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

25 Ноября 2021 г.
О сопернике агрессор узнал из соцсетей
Новости Красноярска: Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

25 Ноября 2021 г.
Документалки, анимация и видео-арт покажут с 28 по 29 января в Доме кино
Новости Красноярска: Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

25 Ноября 2021 г.
Судебные приставы взыскали компенсацию ущерба
Новости Красноярска: Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

25 Ноября 2021 г.
Турбины — важнейшая часть основного оборудования
Новости Красноярска: QR-коды в общественном транспорте Красноярска не потребуются

QR-коды в общественном транспорте Красноярска не потребуются

25 Ноября 2021 г.
Общественная палата Красноярского края выступила против новых ограничений
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru