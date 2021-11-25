В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

В Боготоле школьники устроили драку из-за девушки. Самое интересное – лично подростки знакомы не были. Пострадавший восьмиклассник возвращался домой, когда путь ему пригородил школьник из Ачинска.

Ему не понравилось, что боготолец общается со своей одноклассницей, в которую житель Ачинска был влюблён.

Агрессор отправил восьмиклассника в больницу с сотрясением и кучей ушибов. За дело взялась полиция. О сопернике школьник узнал из соцсетей, сообщает KrasMash.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова