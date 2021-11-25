Компания «Стильдом» привлечена к административной ответственности за несоблюдение сроков работ

В Управление Роспотребнадзора поступила жалоба на ООО «Стильдом». Житель Красноярска заключил договор на установку встроенного шкафа и подвесного потолка.

После установки шкафа ООО «Стильдом» не приступало к монтажу подвесного потолка в течение 10 дней. Заказчик написал заявление об отказе от работ. Компания же потребовала с него неустойку и оплату понесённых затрат.

Во время проверки было установлено, что в договоре отсутствовала необходимая и достоверная информация о видах и сроках работ.

Постановлениями Управления Роспотребнадзора ООО «Стильдом» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.8, ч.1 ст.14.5 КоАП. Сумма штрафа — 40 000 рублей.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости