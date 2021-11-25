25 ноября
Красноярск
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Компания «Стильдом» привлечена к административной ответственности за несоблюдение сроков работ

Главная Общество
Красноярск
13:45 25 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, роспотребнадзор, штраф
версия для печати Ico_print

В Управление Роспотребнадзора поступила жалоба на ООО «Стильдом». Житель Красноярска заключил договор на установку встроенного шкафа и подвесного потолка.

После установки шкафа ООО «Стильдом» не приступало к монтажу подвесного потолка в течение 10 дней. Заказчик написал заявление об отказе от работ. Компания же потребовала с него неустойку и оплату понесённых затрат.

Во время проверки было установлено, что в договоре отсутствовала необходимая и достоверная информация о видах и сроках работ.

Постановлениями Управления Роспотребнадзора ООО «Стильдом» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.8, ч.1 ст.14.5 КоАП. Сумма штрафа — 40 000 рублей.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

25 Ноября 2021 г.
В одном районе отключат электричество, в другом – холодную воду
Новости Красноярска: В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

25 Ноября 2021 г.
О сопернике агрессор узнал из соцсетей
Новости Красноярска: Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

25 Ноября 2021 г.
Документалки, анимация и видео-арт покажут с 28 по 29 января в Доме кино
Новости Красноярска: Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

25 Ноября 2021 г.
Причинённый ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей женщина возместила
Новости Красноярска: Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

25 Ноября 2021 г.
Судебные приставы взыскали компенсацию ущерба
Новости Красноярска: Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

25 Ноября 2021 г.
Турбины — важнейшая часть основного оборудования
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

23 Ноября 2021 г.
Она уже три года занимается моделигом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru