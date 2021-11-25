25 ноября
Красноярск
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

QR-коды в общественном транспорте Красноярска не потребуются

Главная Общество
Красноярск
14:10 25 Ноября 2021
красноярск, ограничения
версия для печати Ico_print

В Общественной палате Красноярского края не поддержали усиление коронавирусных ограничений в крае. В обсуждении приняли участие свыше 500 человек. В палате отметили, что за неделю были собраны более тысячи подписей жителей города и края против введения QR-кодов.

«Мы не против вакцинации и борьбы с короновирусом, но не такими методами и жёсткими ограничениями, действуя на нашу сознательность с помощью страха и загоняя в угол. Ведь объективно присвоение кода не излечит нас и не решит проблемы в целом. Мы против QR-кодов. Это только усугубит положение в стране в целом», – высказала одна из жительниц Красноярска.

В частности, речь идёт о QR-кодах в общественном транспорте. По словам председателя палаты организаций в сфере демографического и социального развития Сергея Иванова, новые ограничения могут породить разгул коррупции в регионе, а также противоречат статьям Конституции. Ещё один член палаты, политолог Александр Чернявский, считает концепцию добровольно-принудительной вакцинации сомнительной.

«Не думаю, что от принятия этих законов существенно изменится ситуация с уровнем заболеваемости ковидом. Не стоит рубить хвост по частям. Опыт всех стран показывает, что всё равно придётся вводить вакцинацию от ковида в общенациональный календарь обязательных прививок. Безусловно, высоки и политические риски», – сказал Чернявский. 

Напомним, что жители края просят губернатора отменить QR-коды в общественных местах. Сейчас под постами в инстаграм-аккаунте Александра Усса появились требования отменить «сегрегацию» и «принуждения к медицинским процедурам». 

Фото: © РИА Новости  Максим Богодвид

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

26 ноября в двух районах Красноярска пройдут ремонтные работы

25 Ноября 2021 г.
В одном районе отключат электричество, в другом – холодную воду
Новости Красноярска: В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

В Боготоле школьник избил одноклассника своей девушки из-за ревности

25 Ноября 2021 г.
О сопернике агрессор узнал из соцсетей
Новости Красноярска: Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

25 Ноября 2021 г.
Документалки, анимация и видео-арт покажут с 28 по 29 января в Доме кино
Новости Красноярска: Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

Владелица турагентства присвоил деньги клиентов

25 Ноября 2021 г.
Причинённый ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей женщина возместила
Новости Красноярска: Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

Жительнице Красноярска соседи выплатили более 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

25 Ноября 2021 г.
Судебные приставы взыскали компенсацию ущерба
Новости Красноярска: Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

25 Ноября 2021 г.
Турбины — важнейшая часть основного оборудования
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru