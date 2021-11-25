QR-коды в общественном транспорте Красноярска не потребуются

В Общественной палате Красноярского края не поддержали усиление коронавирусных ограничений в крае. В обсуждении приняли участие свыше 500 человек. В палате отметили, что за неделю были собраны более тысячи подписей жителей города и края против введения QR-кодов.

«Мы не против вакцинации и борьбы с короновирусом, но не такими методами и жёсткими ограничениями, действуя на нашу сознательность с помощью страха и загоняя в угол. Ведь объективно присвоение кода не излечит нас и не решит проблемы в целом. Мы против QR-кодов. Это только усугубит положение в стране в целом», – высказала одна из жительниц Красноярска.

В частности, речь идёт о QR-кодах в общественном транспорте. По словам председателя палаты организаций в сфере демографического и социального развития Сергея Иванова, новые ограничения могут породить разгул коррупции в регионе, а также противоречат статьям Конституции. Ещё один член палаты, политолог Александр Чернявский, считает концепцию добровольно-принудительной вакцинации сомнительной.

«Не думаю, что от принятия этих законов существенно изменится ситуация с уровнем заболеваемости ковидом. Не стоит рубить хвост по частям. Опыт всех стран показывает, что всё равно придётся вводить вакцинацию от ковида в общенациональный календарь обязательных прививок. Безусловно, высоки и политические риски», – сказал Чернявский.

Напомним, что жители края просят губернатора отменить QR-коды в общественных местах. Сейчас под постами в инстаграм-аккаунте Александра Усса появились требования отменить «сегрегацию» и «принуждения к медицинским процедурам».

Фото: © РИА Новости Максим Богодвид