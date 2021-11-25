Заведения общепита Свердловского района проверили на соблюдение новых противовирусных мер

Сотрудники администрации со службой городовых провели рейд в Свердловском районе по контролю соблюдения новых противовирусных мер в организациях общественного питания.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, в этот раз проверку прошли несколько заведений общественного питания в мкр. Пашенный (кофейни CITYFIX, Green House и ресторан-бар Baker Street). Замечаний не выявлено. Сотрудники проверяют QR-коды, работают в средствах индивидуальной защиты, просят использовать их и посетителей. Также регулярно проводят влажную уборку, поверхности протирают антисептиками.

— Предприниматели довольно быстро адаптировались к новым условиям, и замечания мы фиксируем редко, — рассказал начальник отдела экономического развития и торговли администрации Свердловского района Николай Саповский.

Такие проверки будут проходить ежедневно до улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничений.

Напомним, с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ограничения будут действовать и при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения (индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, загрузка объектов не должна превышать 50 % от общей пропускной способности).