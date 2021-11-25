Успехи сельхозпроизводителей Красноярского края привлекли внимание казахских партнёров

Советник Посольства Республики Казахстан в России Файзрахман Касенов и первый замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин обсудили направления сотрудничества по взаимной торговле сельхозпродукцией и продовольствием. Казахстан впервые обратился с подобным предложением к региону.

Успехи Красноярского края в агропромышленном комплексе привлекли внимание казахских партнёров, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Красноярское зерно выгодно отличается от зерна наших соседей по техническим параметрам. Практически все регионы Сибири покупают пшеницу красноярских аграриев в качестве улучшителя муки. Красноярский край также показывает высокие результаты в производстве рапса. Уже три года собираем маслосемян больше всех в России. Наш рапс активно покупают Китай и Беларусь. Есть отличные результаты и в производстве животноводческой продукции, а также продуктов питания, — рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли края.

Отметим, в этом году аграрии региона намолотили 2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 31,5 ц/га. Это самый большой показатель по хлебным культурам от Волги до Тихого Океана. В первоначально-оприходованном весе в крае собрано 364 тыс тонн семян рапса. Доля региона в общероссийском урожае маслосемян — 12,5 %.

— Мы заинтересованы в новом рынке сбыта плодоовощной продукции и фруктов, — подчеркнул значимость расширения торгово-экономических отношений с регионами Сибири, в том числе с Красноярским краем советник Посольства Республики Казахстан в России Файзрахман Касенов.

Красноярский край рассматривает новые площадки для реализации зерновых культур, семян рапса и готовой продукции. В это году из региона в Казахстан отгружено 690 тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 1,5 тысячи долларов. Наибольшая доля в экспорте — лошади, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Стороны договорились продолжить работу.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края