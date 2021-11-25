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Учёные занимаются вырубкой деревьев в красноярском Академгородке

Главная Общество
Красноярск
17:10 25 Ноября 2021
красноярск, лес, вырубка
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Жители Академгородка пожаловались на вырубку деревьев. Оказалось, что этим занимается Красноярский научный центр СО РАН, сообщают gornovosti.ru

«В верхнем Академе прореживают сосновый лес, защищающий от шума и пыли с дороги. Сейчас навалили здоровых деревьев, пилят и частные лица вывозят себе без торгов и других заморочек», – пишет житель микрорайона и публикует фото срубленных деревьев.

В комментариях под фотографиями кто-то поддержал санитарную вырубку, а кто-то раскритиковал. Ранее ученые поясняли, что это санитарная рубка, которая нужна для оздоровления леса.

«Эти деревья опасны, потому что они в первую очередь заселяются насекомыми и могут представлять угрозу для здоровых деревьев. Такие рубки выполняются для оздоровления насаждений. Сосновые культуры в Академгородке перегущенные. Для того чтобы эти насаждения полноценно функционировали и выполняли свои экологические функции, необходимо оставить оптимальную для деревьев этого возраста густоту».

Фото: vk.com/gorodles

 

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