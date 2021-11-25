Деловая программа форума «Российская креативная неделя — Сибирь»

Три дня, более 60 мероприятий и 200 спикеров — с 26 по 28 ноября в Красноярске в арт-резиденции «Каменка» состоится первый окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Событие объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий.

26 ноября состоятся сразу пять пленарных заседаний. Откроет деловую программу встреча «Креативные молодые люди как драйвер развития региона и страны в целом». Его участниками станут: заместитель министра образования и науки Республики Хакасия Татьяна Карташова, руководитель Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума, куратор и продюсер ряда российских кинофестивалей Дмитрий Якунин, директор Центра креативной экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Татьяна Абанкина и продюсер кино и телевидения, сооснователь студии «Главкино», директор «Москонцерта», генеральный директор ТВ БРИКС Илья Бачурин и модератор события – руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Предмет следующего заседания — сформировавшаяся в результате принятия «Концепции развития креативных индустрий», — пространственное развитие.

Официальным открытием форума станет пленарное заседание – «CREATIVE SPRINT SIBERIA: активация экономики нового поколения».

Четвёртое заседание посветят форматам образования для креативных индустрий.

Завершит первый день пленарное заседание «Человек как лидер экономики региона».

Также генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов даст открытое интервью директору по стратегическим проектам ВКонтакте Зере Черешневой.

27 ноября состоятся четыре пленарных встречи. Первая будет посвящена роли звука в развитии городов. Затем состоится обсуждение существующих и необходимых для введения мер поддержки кино в России в рамках пленарного заседания «Меры поддержки кино в России: есть ли у макрорегиона Сибирь потенциал для проактивного роста сегмента?». Также запланировано участие начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Олега Хорохордина, министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, заместителя губернатора Красноярского края Андрея Нелюбина и первого заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрея Железнякова. Онлайн к беседе подключатся: глава частного фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, председатель конкурсного комитета Института развития Интернета Алексей Гореславский.

На вопросы зачем российским городам глобальные арт-проекты? Какую пользу могут принести и как влияют на развитие различных направлений креативных индустрий? ответят на заседании «Биеннале всея Руси: зачем городам России глобальные арт-проекты».

Заключительной темой дня станет мода в контексте устойчивого развития.

28 ноября состоится презентация первой сотни креативных лидеров Калининградской области. Следующим станет пленарное заседание «Гастрономические проекты как способ развития территории».

Подробная программа пленарных заседаний и тематических сессий, а также трансляции событий по ссылке. Самая оперативная информация в каждом гаджете – чат-бот проекта в Telegram @RCWhelperBot.

Отметим, что мероприятия пройдут с соблюдением правил, направленных на предупреждение распространения коронавируса. Участникам старше 18 лет необходимо иметь при себе паспорт и действующий QR-код или сертификат, подтверждающий прохождение курса вакцинации, или QR-код (справку) о перенесённом заболевания COVID-19, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Фото: creativityweek.ru