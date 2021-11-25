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В Красноярске мужчина сбил ребёнка и уехал с места ДТП

Главная Общество
Красноярск
12:00 25 Ноября 2021
красноярск, дтп, происшествия, общество, ребенок
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Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 24 ноября на ул. Туристская водитель сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Мужчина же, не остановившись, уехал с места ДТП.

Нарушителем оказался 41-летний красноярец, в отношении которого собран административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на один год.

Фото: 24.мвд.рф

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