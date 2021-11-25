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В Красноярском крае в следующем году планируют начать проектирование шести городов

Главная Общество
Красноярск
11:45 25 Ноября 2021
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О проекте по развитию Енисейской агломерации и Арктики со ссылкой на руководителя проекта Евгения Пащенко сообщает ТАСС.

На конференции «Новые малые города Сибири — как драйверы развития Енисейской агломерации и Арктики» Евгений Пащенко рассказал, что проектирование стартует в 2022 году. Малые города будут расположены от Бирюсы до Диксона по берегам Енисея. Условные названия новых городов — «Бирюса», «Лесосибирск», «Дубчес», «Турухан», «Норильск», «Диксон». Пока это географические, произвольные обозначения для привязки к месту.

— Новые города могут находиться и на 100 и на 300 км от этих городов, — отметил Евгения Пащенко.

Градообразующими предприятиями новых городов должны стать индустриальные парки. «Бирюса» будет здравницей, там расположат профилакторий и индустриальный парк, направленный на переработку биосырья. «Лесосибирск» будет заточен промышленное направление. Для него рассматривается место на правом берегу Енисея на съезде с Высокогорского моста.

По словам Пащенко, это пилотные малые города для отработки технологий, которые понадобятся для развития Сибири, обеспечения транспортировки грузов по Енисею, Северному морскому пути.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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