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На входе в красноярскую поликлинику №14 теперь просят предъявлять QR-код

Главная Общество
Красноярск
11:47 25 Ноября 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия
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В красноярской поликлинике №14 на ул. Весны просят показывать сертификат о вакцинации или QR-код, сообщает ТВК. В медучреждении пояснили, что так они мотивируют непривитых вакцинироваться.

«QR-код мы используем для того, чтобы нам знать, пациент вакцинирован или не вакцинирован. Если у него QR-код нет, в услугах ему никто не отказывает, но предлагают пройти к врачу в 27 кабинет, там провести осмотр и получить разрешение на вакцинацию. Я думаю, что везде в поликлиниках требуют сейчас для информации. А что мы ещё можем спросить у пациента? Если он получил QR-код, значит он вакцинирован 100%. Если QR-код нет, то мы разбираемся индивидуально с каждым пациентом», – объяснила заведующая терапевтическим отделением красноярской городской поликлиники № 14 Лилия Савельева.

Но интересна не сама инициатива, а текст объявления в регистратуре поликлиники. В нём пациентам предлагают исключить себя из контингента непривитых, чтобы не попасть в реанимацию. 

В краевом минздраве пояснили, что администрация этого и любого другого медучреждения может использовать те способы коммуникации с населением, которые кажутся ей наиболее действенными. При этом доступность медицинской помощи от факта вакцинации не зависит.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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