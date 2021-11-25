Красноярцев ожидает похолодание

По прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня начнёт постепенно понижаться.

Сегодня днём ожидается до -3° С, снег. Ночью будет -5° С.

26 ноября — -10° С, ночью — -16° С.

В выходные ночные температуры достигнут -18° С.

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости