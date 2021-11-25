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При поддержке «Норникеля» в Женеве открылась фотовыставка

Главная Общество
Красноярск
10:35 25 Ноября 2021
компания, выставка, общество, поддержка
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24 ноября в отделении ООН в Женеве во Дворце наций при поддержке «Норникеля» и Постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве заработала выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника Александра Химушина. Автор представил коллекцию 170 художественных фотопортретов представителей более 100 коренных народов мира. Большая часть посвящена народам Сибири и Дальнего Востока. Фотовыставка продлится до 10 декабря.

Отрадно, что проведение выставки в ООН проходит в дни празднования Международного дня защиты прав человека. Это большая гордость и честь для меня — представлять мой фотопроект в ООН, особенно в этот знаменательный день, — поделился фотохудожник Александр Химушин.

При поддержке «Норникеля» в Женеве открылась фотовыставка

Многие представленные на выставке фотопортреты сделаны при поддержке компании «Норникель» на Таймыре в 2018 году, где проживают долганы, энцы, ненцы, эвенки и нганасаны.

Отметим, в 2018 году фотохудожник Александр Химушин был приглашён сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека. В 2019 г., официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Александр Химушин был приглашен провести выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выставка была приурочена к Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов (UNPFII), на котором присутствовали представители многих народов, официальные лица и представители разных государств. В этом году при поддержке «Норникеля» проект выставлялся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был приурочен к старту декады коренных языков.

Во Дворце наций, выставка попадает в особое многоязычное и многокультурное пространство, формирующиеся различными заинтересованными сторонами, включая 181 дипломатическую миссию, международные организации, научные круги, богатую сеть организаций гражданского общества и социально ответственные компании. «Мир в лицах» предоставляет возможность увидеть богатое разнообразие исторических, культурных, религиозных и социальных особенностей народов, а также напомнить, что коренные народы — хранители уникальных отношений с природой, — рассказала генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

«Норникель» регулярно участвует в проектах, которые направлены на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. В прошлом году компания заключила соглашение о сотрудничестве с организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера, населяющих территорию Таймырского полуострова. Вместе с ними был разработан план содействия развитию народов, рассчитанный на пять лет, на сумму 2 млрд руб. Программа включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов.

При поддержке «Норникеля» в Женеве открылась фотовыставка

В этом году отношения «Норникеля» с коренными народами вышли на новый уровень. Мы изучаем с привлечением ведущих международных экспертов и научного сообщества социокультурную специфику жизни коренных народов на Таймыре, традиции и историческую память народов, что помогает сделать нашу поддержку коренных народов более адресной и эффективной. Одни из важнейших составляющих наших проектов — культурные проекты и поддержка традиционного фольклора и ремесел, — отметил директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

Фото: nornickel.ru

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