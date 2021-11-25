В Красноярском крае два контрактника получили 8 и 10 суток ареста за смартфоны

Двое военнослужащих получили дисциплинарные наказания за использование смартфонов на территории военной части. Как рассказали в красноярском гарнизонном суде, солдат поймали с поличным во время исполнения служебных обязанностей.

У первого контрактника был iPhone – он получил 10 суток ареста. У второго – Samsung. Ему дали 8 суток.

В суде решили: в смартфонах могли оказаться медиа-материалы, функция геолокации и доступ в интернет. Данные могли «утечь» во всемирную паутину. Это нарушает запрет федерального закона «О статусе военнослужащего», по которому военнослужащим запрещается иметь при себе электронные изделия бытового назначения, которые могут хранить и распространять данные с помощью интернета.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев