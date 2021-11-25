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В этом году в Красноярском крае изъяли более 300 килограммов наркотических и психотропных средств

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Красноярск
10:54 25 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, заседание, губернатор
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Губернатор Красноярского Александр Усс провёл заседание краевой антинаркотической комиссии по вопросам реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

На заседании обсудили меры на перекрытие каналов поставки в край наркотических средств и пресечение деятельности подпольных лабораторий. Особое внимание уделили вопросам выявления и пресечения распространения наркотиков через интернет-площадки. Также обсуждали вопросы совершенствования механизмов мониторинга количества отравлений психотропными веществами и укрепление материально-технической базы медучреждений.

В итоге был утверждён план работы антинаркотической комиссии на 2022 год.

— Призываю всех коллег, членов комиссии, руководителей органов исполнительной власти при планировании отраслевых мероприятий особое внимание уделить профилактике наркомании — это самый эффективный способ борьбы с её распространением, в первую очередь среди молодёжи, — обратился к присутствующим Александр Усс.

За последние пять лет количество острых наркотических отравлений в регионе ежегодно снижается (в среднем на 25,6 %). С 2019 года их количество ниже показателя по России. Доля летальных исходов при этом увеличилась и превысила значение по России, это обусловлено употреблением синтетических наркотиков. Отметим, что в этом году правоохранительные органы Красноярского края выявили почти 4 тысячи наркопреступлений и изъяли более 300 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: © Вадим Кофман

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