В этом году в Красноярском крае изъяли более 300 килограммов наркотических и психотропных средств

Губернатор Красноярского Александр Усс провёл заседание краевой антинаркотической комиссии по вопросам реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

На заседании обсудили меры на перекрытие каналов поставки в край наркотических средств и пресечение деятельности подпольных лабораторий. Особое внимание уделили вопросам выявления и пресечения распространения наркотиков через интернет-площадки. Также обсуждали вопросы совершенствования механизмов мониторинга количества отравлений психотропными веществами и укрепление материально-технической базы медучреждений.

В итоге был утверждён план работы антинаркотической комиссии на 2022 год.

— Призываю всех коллег, членов комиссии, руководителей органов исполнительной власти при планировании отраслевых мероприятий особое внимание уделить профилактике наркомании — это самый эффективный способ борьбы с её распространением, в первую очередь среди молодёжи, — обратился к присутствующим Александр Усс.

За последние пять лет количество острых наркотических отравлений в регионе ежегодно снижается (в среднем на 25,6 %). С 2019 года их количество ниже показателя по России. Доля летальных исходов при этом увеличилась и превысила значение по России, это обусловлено употреблением синтетических наркотиков. Отметим, что в этом году правоохранительные органы Красноярского края выявили почти 4 тысячи наркопреступлений и изъяли более 300 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: © Вадим Кофман