В Красноярском крае восстановлены права более 6 500 дольщиков

За два года в регионе восстановлены права более 6 500 участников долевого строительства. Они вложили денежные средства в строительство 38 многоквартирных домов.

Об этом сообщил министр строительства региона Михаил Рабушко на межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства многоквартирных домов в Красноярском крае.

Восстановление прав обманутых дольщиков определяет наблюдательный совет Фонда дольщиков, то есть это завершение строительства проблемных домов с передачей квартир или выплата компенсаций.

— Расчёт стоимости завершения строительства или денежного возмещения учитывает степень строительной готовности дома, количество пострадавших и другие факторы, которые все вместе влияют на сумму затрат. При принятии решения наблюдательный совет руководствуется, прежде всего, экономической целесообразностью, — отметил министр строительства Михаил Рабушко.

Итак, с 2019 года выплаты получили 3 000 участников строительства 21 объекта (10 домов ООО СК «Реставрация»; 2 дома ООО «СибСтройИнвест»; 1 дома ООО «Строй-Проект»; 6 домов жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1»; 1 дом ООО СК «Енисей», 1 дома ООО «Имхотеп»), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В 2020-2021 годах наблюдательный совет Фонда дольщиков принял решение о целесообразности завершения строительства 17 домов и восстановлении прав 3 500 граждан (2 дома ООО «Монтаж-Строй»; 1 дом ООО «Артистрой-М»; 1 дом ООО «СтройИндустрия»; 1 дом ООО «Емельяновская слобода», 1 дом ООО «Стройресурс»; 3 дома ООО «ЭКОПРОМ»; 1 дом ООО «Зодчий»; 4 дома ООО «СибИнвест»; 3 дома ООО «Спецстрой»).

Завершается подготовка документов для рассмотрения на наблюдательном совете ещё по 6 домам (3 домам ООО «КрасЗападСибСтрой» и 3 домам ООО СК «Зодчий»). То есть будут восстановлены права ещё 700 дольщиков.

В отношении 18 объектов (1 дом ЗАО ПСК «Союз», 1 дом ООО «СП», 16 домов ООО «Злата») в проекте краевого бюджета на 2022 год на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков предусмотрено 956 млн рублей.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости