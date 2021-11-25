В 2022 году в Красноярске появится детское отделение трансплантации костного мозга

24 ноября, министр здравоохранения края Борис Немик и главврач Вадим Янин проверили, как идёт строительство будущего детского отделения трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Планируется, что проект завершат летом 2022 года.

Отделение обустраивается на пятом этаже краевого клинического центра охраны материнства и детства. Сейчас строители убирают старые кирпичные перегородки и делают новые. Усилены проёмы входов в помещения. Рабочие штукатурят стены и начали электромонтажные работы. На днях начнётся монтаж системы вентиляции. При этом работа в остальной части клинического центра продолжается.

В будущем центре трансплантации создадут изолированное отделение, с пятью стерильными палатами-боксами. После пересадки дети будут находиться под постоянным контролем врачей. Именно в этот период для таких больных опасны любые инфекции, поэтому в каждой палате будут создавать особенный микроклимат. Ещё два помещения будут отданы под палаты интенсивной терапии.

Отделение будет оказывать услуги детям из 13 территорий СФО. Здесь планируется проводить до 50 операций в год. Сейчас красноярцы вынуждены летать на лечение в Москву и Санкт-Петербург. В год помощь там получают 10–12 детей из края.

Финансирование проекта осуществляется из краевого бюджета. Однако на оборудование необходимо ещё порядка 200 млн руб. С этим должна помочь Федерация, а также благотворительный фонд «Подари жизнь». В августе этого года губернатор Александр Усс встретился с его основателем – актрисой Чулпан Хаматовой. Достигнутые договорённости позволили продолжить реализацию этого важнейшего для края проекта.

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