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Зачем инвестировать в валюте

Главная Общество
Красноярск
08:38 8 Декабря 2021
финансы, инвестиции, деньги, валюта
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Многие люди покупают доллары и евро, чтобы защитить свои накопления на случай девальвации рубля. Однако такая стратегия, по словам исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске Василия Клепикова, не принесет большой пользы, если приобретенную валюту никуда не вкладывать.

Осенние месяцы были хорошим временем для отечественной валюты. На фоне высоких цен на сырье курс доллара на бирже опускался ниже 70 рублей, а европейская валюта торговалась в пределах 80-81 рубля. До конца года аналитики не ожидают особых сюрпризов от рубля — если не произойдет ничего экстраординарного, курс доллара останется в пределах диапазона 70-75,5 рублей. При этом у рубля есть все шансы даже немного укрепиться. В пользу этого — высокие цены на энергоносители, профицит бюджета и растущие резервы, а также рост процентных ставок на рынке.

Но не следует забывать, что любые колебания цен на сырьевом рынке, коррекция на фондовых площадках или негативные геополитические новости способны изменить траекторию движения курса рубля. Поэтому для инвестора сейчас отличное время, чтобы подумать о диверсификации своих вложений с помощью покупки валютных активов.

При этом стратегия «купил наличные и держи их дома», если применить ее к покупке долларов и евро, может оказаться не очень эффективной. Даже если это позволит защитить часть активов на случай обесценивания рубля, реальная стоимость сбережений упадет: из-за мировой инфляции обесцениваются и валютные накопления. Например, по итогам октября инфляция в США поставила новый рекорд: 6,2%. Поэтому при покупке долларов и евро стоит подумать о том, во что их инвестировать.

Банковские вклады сейчас находятся на минимальных уровнях: максимум, что готовы предложить российские банки, это 1,5% в долларах и 0,6% в евро. Поэтому один из немногих вариантов —  инвестирование. Для консервативных инвесторов по-прежнему могут быть актуальны евробондовые стратегии, которые могут показывать хороший результат в долгосрочном периоде. Например, доходность фонда «Альфа-Капитал Еврооблигации» в долларах за последние три года превысила 45%.

Высокий потенциал для роста сохраняется и у рынка акций: индекс S&P500 с начала года вырос уже на 27%. На фоне восстановления мировой экономики увеличивается выручка американских корпораций, что создает предпосылки для дальнейшего роста рынка.

Чтобы снизить риски инвестирования, лучше всего не покупать отдельные бумаги, а использовать портфельные стратегии. Например, можно собрать корзину акций и облигаций в валюте в рамках стратегии доверительного управления или инвестировать в паи открытых и биржевых фондов. В последнем случае доллары и евро можно инвестировать без конвертации в рубли, и потенциальный доход также будет в валюте. В идеале можно сформировать портфель из нескольких фондов в разной валюте — рублях, долларах и евро, разложив деньги в разные активы. Это поможет защитить ваши накопления от девальваций и во время просадок на рынке.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21 – 000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФС России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия.

Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, в также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа –Капитал» в сети internet по адресу: www.alfacapital.ru

Фото: «Альфа-Капитал»
По материалам «Альфа-Капитал»

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