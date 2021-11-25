Экс-директора УСК «Сибиряк», обвиняемого в мошенничестве на 13 млн. рублей, выпустили из СИЗО

Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО бывшего исполнительного директора строительной компании "Сибиряк" – одного из крупнейших застройщиков в краевой столице. Константина Егорова задержали в начале апреля по обвинению в мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса краевой больницы. Ущерб для краевого бюджета на этих закупках составил 13 млн. рублей.

«До 29 января 2022 года Егорову запрещено покидать жилое помещение по ночам, кроме случаев посещения больниц для получения медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

В суде также пояснили, что мера пресечения изменена на основании «хорошего поведения экс-директора»: все свидетели по делу допрошены, а факты того, что со стороны Егорова на них оказывалось давление, отсутствуют. Расследование уголовного дела фактически завершено.

«Эта мера обеспечит интересы следствия при ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, а также является достаточной гарантией того, что Егоров не скроется от органа предварительного следствия и суда, в случае направления уголовного дела для рассмотрения», – подчеркнули в суде.