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Экс-директора УСК «Сибиряк», обвиняемого в мошенничестве на 13 млн. рублей, выпустили из СИЗО

Главная Общество
Красноярск
09:45 25 Ноября 2021
красноярск, суд, застройка, мошенничество
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Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО бывшего исполнительного директора строительной компании "Сибиряк" – одного из крупнейших застройщиков в краевой столице. Константина Егорова задержали в начале апреля по обвинению в мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса краевой больницы. Ущерб для краевого бюджета на этих закупках составил 13 млн. рублей.

«До 29 января 2022 года Егорову запрещено покидать жилое помещение по ночам, кроме случаев посещения больниц для получения медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

В суде также пояснили, что мера пресечения изменена на основании «хорошего поведения экс-директора»: все свидетели по делу допрошены, а факты того, что со стороны Егорова на них оказывалось давление, отсутствуют. Расследование уголовного дела фактически завершено.

«Эта мера обеспечит интересы следствия при ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, а также является достаточной гарантией того, что Егоров не скроется от органа предварительного следствия и суда, в случае направления уголовного дела для рассмотрения», – подчеркнули в суде.

Напомним, что в рамках реконструкции краевой больницы в конце 2019 года был открыт новый хирургический корпус стоимостью 7,4 млрд рублей. Предполагалось, что он будет построен до конца 2018 года, но сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

 
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