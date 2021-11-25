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В Ачинске более 100 человек получили сертификаты о вакцинации незаконным путём

Главная Общество
Красноярск
09:13 25 Ноября 2021
общество, происшествия, ачинск, вакцинация, прокуратура
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О том, что более 100 жителей Ачинска имеют поддельные сертификаты о вакцинации рассказали в городской прокуратуре изданию «Запад24». То есть люди не вакцинированные, но имеют сертификат о якобы сделанной прививке.

В прокуратуре имеются доследственные материалы. В ведомстве отметили, что будут проверять, как получены сертификаты — за деньги или нет, были ли при этом случаи дачи взятки, а возможно это халатность должностных лиц.

— Мы будем таких людей выявлять, отслеживать и реагировать. Признавать сертификаты недействительными и все данные, которые были внесены в соответствующий реестр. Организуем эту работу в срочном порядке, чтобы все данные, которые были получены незаконно, стали недействительными, а недобросовестные граждане не могли реализовать свои мнимые права и не навредить здоровью окружающим, — рассказал ачинский городской прокурор Максим Кобелев.

Фото: © Денис Абрамов/РИА Новости

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