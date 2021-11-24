Генеральный директор En+ Group рассказал о релокации в регионы и строительстве миниполисов

В российском правительстве обсуждается долгосрочная программа развития Сибирского региона, включающая строительство новых городов.

О том, почему нельзя руководить крупным бизнесом из Москвы, как удовлетворить всех сотрудников при переезде в регионы и как это поможет развитию территорий рассказал генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

— Основные активы En+ Group находятся в регионах. Как вы относитесь к масштабным планам по развитию Сибири, осаждающимся в правительстве?

— Компания давно и активно работает в Сибири, поэтому мы можем только поддерживать эти инициативы со стороны властей. По статистике, именно из этого региона на протяжении последних десятилетий идёт отток населения большими темпами. Речь идёт не только о малых городах и деревнях. Например, население Братска с 2002 года сократилось с 251 тыс. до 225 тыс. человек. На это есть причины — отсутствие современного жилого фонда, нехватка детских садов и школ, культурно-развлекательных объектов. Остановить отток населения не получится, если инфраструктурные проблемы не будут решаться системно.

— Зачем вы приняли решение о переводе сотрудников энергетического бизнеса EN+ Group в Иркутск, а металлургического — в Красноярск, если в регионах всё так сложно?

— Фактически руководители и ключевые сотрудники компаний EN+ Group и «РУСАЛа» большую часть времени и раньше находились в регионах, на наших предприятиях. Нельзя управлять сложным, крупным бизнесом из Москвы, нужно быть на производстве, видеть все процессы, общаться с людьми и знать, чем они живут.

Летом часть сотрудников «РУСАЛа», работающих в дирекции по качеству, персоналу, сбыту, в корпоративном университете уже переехала в новый офис на ул. Маерчака — всего 200 человек. Компания при релокации оплачивает все расходы по переезду в регионы, в том числе транспортные расходы, оплату аренды жилья, а также обеспечивает устройство детей дошкольного возраста в детские сады.

На данный момент в Красноярском крае расположены крупнейшие предприятия «РУСАЛа», такие как Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глинозёмный комбинат, заводы по производству дисков СКАД и КиК, инженерно-технологический центр «РУСАЛа», занимающийся научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства, строительный дивизион. Ещё один офис на 300 человек скоро будет достроен и открыт на ул. Пограничников. Сотрудников энергетического бизнеса в скором времени ждёт переезд в Иркутск. Подходящее помещение нам найти не удалось, поэтому мы приняли решение строить самостоятельно. Площадь помещения будет 4,1 тыс. кв. м, на проект выделено 500 млн рублей.

— Вы не думали, что сотрудники откажутся переезжать, ведь собственный бытовой комфорт может оказаться важнее интересов бизнеса?

— Наша задача — создать необходимый уровень жизненного комфорта и для сотрудников и их семей, и в целом в регионах, где мы живём и работаем. Новый бизнес-центр в Иркутске — это современное здание с кафе, рестораном, фитнес-центром и медицинским кабинетом, то есть он не будет уступать московским офисным помещениям. Также преобразится пространство вокруг — появятся набережная с прогулочными зонами и велодорожками, инженерно-сетевые и архитектурные объекты, жилой район. Речь идёт о полноценном редевелопменте квартала бывших промзон, на эти цели компания потратит порядка 10 млрд рублей.

— Но вы же не сможете обеспечить жильём всех сотрудников, ведь в группе их более 90 тыс.…

— Дефицит жилого фонда — это огромная проблема для многих регионов. Когда мы только запускали корпоративную программу по улучшению жилищных условий для наших сотрудников, то предложили очень выгодные условия — льготную процентную ставку у банков-партнёров, отсутствие первого взноса, компенсацию 50 % от суммы ежемесячного платежа. После запуска программы выяснилось, что дело не только в деньгах.

В некоторых городах, к сожалению, пригодных для жилья квартир в продаже нет, потому что годами там ничего не строилось. Было принято решение переформатировать жилищную программу — теперь это программа «РУСАЛ Миниполис». Это строительство целых микрорайонов повышенной комфортности и всей необходимой инфраструктуры. Так что, конечно, всех нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников хотим обеспечить.

— Очень масштабный проект, вы не думаете, что это не ваши обязанности?

— Это только часть наших планов в рамках большого проекта «Возрождение», вот он действительно очень масштабный. Проект включает в себя все вопросы, которые волнуют жителей регионов: экология, медицина, инфраструктура, транспорт, доступное современное жильё, качественное образование и, конечно, рабочие места с достойной заработной платой. Программа должна синхронизировать корпоративную повестку с задачами развития территорий, где находятся наши предприятия. Все эти социальные направления нашей стратегии соответствуют 17 целям устойчивого развития ООН (ЦУР).

Мы работаем в тесном контакте с органами власти и местными сообществами и хотим изменить жизнь в регионах. В каких-то моментах нам необходимо участие местной власти, например, по участкам под строительство, попаданию в федеральные программы. С нашей стороны — это вопрос понимания, что необходимо сотрудникам, как можно реализовать необходимое, и совместного воплощения.

— Что удалось реализовать на данный момент?

— По инициативе основателя компании (Олег Дерипаска, прим.ред.) построено семь медицинских центров по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. После завершения пандемии, они будут перепрофилированы в центры здоровья. Строятся лыжные базы, детские сады, реконструируются парки и скверы. В идеале, конечно, чтобы не только наши рабочие советы, но и сами жители также предлагали новые идеи для улучшения жизни в городах и помогали их воплощать. В ближайшее время планируем презентовать в регионах наши идеи по их комплексному развитию, чтобы все понимали, как это может работать.

— А как обстоят дела с заработной платой на предприятиях?

— Мы хотим, чтобы у нас работали лучшие специалисты, поэтому и оплата труда — конкурентная. В этом году в En+ Group дважды повышали зарплаты сотрудникам на предприятиях. Средний рост — 30 %. По энергетическому бизнесу на эти цели затрачено более 19 млрд рублей в год. Мы нацелены обеспечить уровень заработной платы работников как минимум на 15 % выше среднего уровня оплаты труда по региону.

— Не вызовет ли это рост неравенства?

— Нет, скорее экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста и развития. Если остальные работодатели захотят быть конкурентоспособными, они подтянутся следом.

Фото: пресс-служба EN+ Group