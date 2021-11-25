Заработать на образование.Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?

Крупнейшая за последние несколько лет сделка на банковском рынке закрыта в октябре. Банк России продал казахстанской Pioneer Capital Invest (PCI) 100 процентов акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) за 14 миллиардов рублей. Это знаковая сделка для банковского рынка еще и потому, что впервые за последние несколько лет покупателем российского кредитного учреждения выступила иностранная компания. Кто стоит за покупателем, — в материале «Ленты.ру».

«Мы позитивно оцениваем результаты сделки и считаем, что торги прошли успешно», — заявил недавно в интервью газете «Известия» зампред Центробанка Михаил Алексеев. Договор купли-продажи с PCI был подписан 5 октября, и у участников рынка сразу возникли вопросы, кто стоит за покупателем кредитного учреждения Российской Федерации, какие цели преследует.

Инвесторы

Товарищество с ограниченной ответственностью Pioneer Capital Invest — это инвестиционно-финансовая холдинговая компания, учредителями которой являются три некоммерческих благотворительных фонда: эндаумент фонд «Назарбаев Фонд» (61,8 процента), корпоративный фонд «Фонд социального развития» (20,55 процента) и корпоративный фонд «Фонд развития» (17,65 процента). Бенефициарами данных фондов являются «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные Школы». Именно в их интересах PCI управляет деньгами фондов, по факту зарабатывая деньги на развитие данных академических учреждений Казахстана.

Эндаумент

Почему покупателем стал именно PCI, за которым стоят «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные Школы», и причем здесь казахстанские образовательные учреждения? Ответ на этот вопрос кроется в идее эндаумента.

Эндаумент — это особый целевой капитал некоммерческой организации, сформированный за счет пожертвований. Организация инвестирует такой капитал (обычно передает в управление), а доход от инвестиций направляет на свои уставные цели. Сам капитал при этом сохраняется, так что проценты с него дают надежный и долгосрочный доход.

Даже само слово «эндаумент» в переводе значит «вклад», «дар», «пожертвование». Первые эндаумент-фонды в США появились в Гарвардском университете. Сейчас эндаумент составляет примерно 53,2 миллиарда долларов и финансирует около трети ежегодного бюджета этого университета за счет инвестиционного дохода. Фонд Йельского университета оценивается в 42,3 миллиарда долларов, Стэнфордского — в 42 миллиарда долларов, университета Дьюк — 12,7 миллиарда долларов - суммы, значительные даже в масштабах американской экономики. Эндаумент Кембриджа составляет около 9,5 миллиарда долларов.

Дело в том, что образование всегда требует значительных средств, а передовые университеты ведут прикладные и фундаментальные исследования, являются не только генераторами знаний, но и ядром инновационных спиралей, объединяющими бизнес, науку и общество, выращивают технологические стартапы, создают научные центры мирового уровня и, наконец, обучают навыкам, которые будут востребованы в будущем. Поэтому главная задача эндаументов — это обеспечить развитие через устойчивое финансирование университетов. И эндаумент-фонды университетов по своей сути превратились в огромные инвестиционные экосистемы, такая уменьшенная специализированная версия фондов национальных благосостояний или даже фондов будущих поколений.

Основная часть средств вкладывается в акции, хедж-фонды и прямые инвестиции. Миссия фондов — обеспечение ресурсами всех поколений студентов, профессорского состава и персонала в данный момент и в долгосрочном периоде. Фонды ежегодно выделяют университетам 5-5,5 процента от объема активов. И Казахстан перенимает передовой опыт лучших мировых университетов.

В соответствии с лучшими мировыми практиками, «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные Школы» учредили эндаумент-фонды — «Фонд социального развития», «Фонд развития» и «Назарбаев фонд», которые аккумулируют привлеченный целевой капитал компаний-партнеров, спонсоров, выпускников вузов, бюджетные фонды, а также пожертвования. При этом сам целевой капитал сохраняется, а на нужды учебного заведения идут доходы от управления капиталом. Решения о целевом назначении средств принимает Совет попечителей эндаумент-фонда.

«Назарбаев Фонд», основанный в конце 2009 года по инициативе президента страны, регулируется отдельными законами и является первым подобного рода фондом в Республике Казахстан. Деятельность фонда основывается на принципах автономности, самоуправляемости, коллегиальности в принятии решений, социальной ответственности и прозрачности. Основными направлениями фонда являются научно-исследовательские программы, стипендии, гранты и другие уставные цели. Аналогичными являются, по сути, и два других фонда: «Фонд социального развития» и «Фонд развития».

Из школы в университет

Идея создания в Казахстане университета международного уровня впервые была озвучена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в марте 2006 года. Осенью 2009 года новое образовательное учреждение было зарегистрировано, а начало занятий началось в сентябре 2010 года. Цель, которая стоит перед вузом, — стать исследовательским университетом международного уровня, лидером в реформировании системы образования в Казахстане. И сегодня это первый университет в стране, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы.

Высшим органом управления университета, интеллектуальных школ и фонда является Высший попечительский совет, который возглавляет Нурсултан Назарбаев. Совет утверждает стратегии развития, уставы университета, интеллектуальных школ и фонда, порядок распоряжения имуществом, формирует попечительские советы университета, интеллектуальных школ и фонда. Общее руководство университетом осуществляет Попечительский совет. В его компетенции входит утверждение бюджетов, определение количественного состава исполнительного органа университета, избрание их руководителей и членов, а также досрочное прекращение их полномочий. Фактически первый президент Казахстана подарил университету своё имя, но развивается он уже самостоятельно.

«Нурсултан Назарбаев всегда уделял большое внимание развитию человеческого капитала, при этом он не боялся экспериментов, так и появился наш университет. Это не только образовательное учреждение, но и крупный научно-исследовательский центр», — отметил в беседе с «Лента.ру» бывший вице-президент Всемирного банка, а ныне ректор «Назарбаев Университета», г-н Шигео Катсу. «Автономия — это большая ответственность, но при этом мы сами можем определять, что и как преподавать, подбирать профессоров международного уровня. Именно поэтому преподавание ведется исключительно на английском языке. Вообще, если говорить о «Назарбаев Университете», то мне приходит на ум следующее: высочайший уровень образования и жесткие академические требования к студентам и исследователям. Мы открыты талантам, около четверти наших студентов — из незащищенных социальных слоев, и при этом никакие связи не помогут с поступлением, всё максимально прозрачно. И, наконец, мы очень ценим и развиваем в наших ребятах предпринимательский дух — ведь это будущее Казахстана, - продолжил Шигео Катсу. — Создание "Назарбаев Университета" — это инвестиции в будущее, в человеческий капитал Казахстана, развитие как всей экономики страны в целом, так и ее важнейших отраслей в частности. Мы верим, что "Назарбаев Университет" может стать ключевым драйвером для развития Казахстана, поскольку призван не только улучшить качество образования, но и стать площадкой для научных, исследовательских работ. Его важность сегодня тяжело переоценить».

Можно констатировать, что «Назарбаев Университет», построенный на принципах меритократии и академической честности, является для Казахстана национальным проектом, способным через модернизацию системы образования изменить всю страну. Сегодня в университете обучаются более 4 тысяч 600 студентов по 48 академическим программам, разработанным совместно с мировыми вузами-партнерами. Исследовательская деятельность является одним из ключевых показателей успеха. С 2011 года учеными и студентами НУ было опубликовано более 2600 научных статей. Из общего числа публикаций 12,6 процента входят в десятку наиболее цитируемых во всем мире. В 2016 году агентство Thomson Reuters признало «Назарбаев Университет» наиболее цитируемым исследовательским учреждением в Казахстане. 28,4 процента статей были опубликованы в топ-10 международных научных журналов. Средневзвешенный индекс цитирования публикаций составил 1,23 в 2019 году, что опережает МГУ им. Ломоносова и почти на равных с Сеульским Национальным Университетом и Университетом Токио. Этот показатель составляет от 20 до 30 процентов оценки мировых рейтингов. Задача на ближайшее десятилетие — войти в топ- 100 лучших университетов Азии и 200 лучших университетов мира. И аналогов «Назарбаев Университета» в СНГ не существует.



Сказав о вузах, нельзя не отметить роль «Назарбаев интеллектуальных школ» (НИШ) в системе национального образования Казахстана, в том числе как ступень подготовки к поступлению в «Назарбаев Университет», хотя многие ученики поступают и в другие престижные международные университеты Европы, Америки и Азии. Ускоренное социально-экономическое развитие страны в начале 21 века вызвало острую необходимость в профессионалах с высоким уровнем технических, управленческих и лидерских компетенций, поэтому в 2008 году по инициативе Нурсултана Назарбаева запущен проект по созданию по всему Казахстану для исключительных учащихся в возрасте от 5 до 18 лет интеллектуальных школ НИШ.



Фото: Владимир Родионов / РИА Новости



Существовавшие требования и стандарты образования в Казахстане не позволяли на должном уровне внедрить современные формы управления в сфере образования, реализовать инновационные образовательные программы и научные проекты. В этой связи для внедрения современной формы управления в сфере образования, развития академической свободы и автономности, необходимой для реализации инновационных образовательных программ и научных проектов, 19 января 2011 года был принят закон «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». По закону они имеют особый статус, подразумевающий право самостоятельно утверждать образовательные учебные программы, устанавливать требования к вступительным экзаменам, текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и другое. Принцип академической свободы позволяет ускорять разработку и апробацию новых программ, модернизацию системы среднего образования. И аналогов «Назарбаев Университета» в СНГ не существует.

В настоящее время «Назарбаев Интеллектуальные школы» — это 21 учебное заведение по всей стране, 16 тысяч учеников и 2,8 тысячи преподавателей. Треть выпускников по окончании школы поступает в «Назарбаев Университет», а четверть — в зарубежные вузы.

Перспектива



АТБ приобрел настоящий институциональный инвестор, в портфель которого входят различные, в том числе международные активы. В России PCI принадлежит еще один банк — «Квант Мобайл». «Приобретение Азиатско-Тихоокеанского банка, имеющего сильные позиции в восточных регионах и Сибири, с головными офисами в Москве и Благовещенске, создает хорошую основу для расширения деятельности нашей финансовой группы на перспективном рынке России. АТБ обладает высоким рейтингом Fitch на уровне В+ и полностью отвечает стратегии развития нашей группы», — заявил член правления Pioneer Capital Invest Евгений Пан.

PCI, по своей сути, — это private equity management для получения доходов для университета. И в компании говорят, что видят в России новые возможности и большой рынок. Здесь и политическая стабильность, и разумное банковское регулирование, и высокое качество человеческого капитала. Дополнительный фактор – хорошие отношения между двумя странами.

АТБ — это первая успешная продажа санированного банка иностранному инвестору. Он стабильно показывал прибыль, так, например, за первые три квартала этого года чистая прибыль АТБ достигла 2 миллиардов рублей. Чистая прибыль «Квант мобайл банка» за первые 9 месяцев 2021 года достигла 330 миллионов рублей.

Комментируя продажу АТБ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала цену продажи банка «хорошей», она пояснила, что регулятор стремится к продаже всех санированных банков. К тому же, это возможность компенсировать затраты на санацию. Таким образом, ситуация становится выигрышной для всех сторон. Банк России успешно вывел банк в прибыль, выставил на продажу понятный и прозрачный актив. А расширение присутствия нового инвестора на банковском рынке России поможет сохранить конкуренцию и дальнейшее развитие сектора.

Эксперты говорят, что АТБ является хорошим активом для дальнейшего развития банковского бизнеса в России, кроме того, он может использоваться для обслуживания работающих в РФ казахстанских компаний. И в планах PCI объединить АТБ с «Квант Мобайл банком». При этом бренд АТБ сохранится, а управляющая команда расширится. Это позволит казахской компании создать мощный финансовый институт в России, где не исключены и другие покупки финансовых активов. А доходы будут направлены на образовательную деятельность в Казахстане. «Мы действительно видим большой синергетический эффект в объединении банков», — сказал «Лента.ру» председатель совета директоров АТБ Ербол Орынбаев. — «Более того, работа уже началась, но надо понимать, что процесс это небыстрый. В обоих банках сохраняется текущая структура управления».

Источник: lenta.ru/Константин Ляпунов

Фото на главной: пресс-служба АТБ