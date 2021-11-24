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Красноярские школьники не любят каши, рыбу, хлеб и супы в школьных столовых

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Красноярск
18:20 24 Ноября 2021
красноярск, еда, школы
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В Роспотребнадзоре рассказали об итогах надзора за школьным питанием. С начала года специалисты провели 1395 проверок школьных пищеблоков и выписали штрафов на сумму 11 мнл. рублей в отношении 1005 должностных и юридических лиц. Самыми частыми нарушениями были:

  • рацион не всегда соответствовал утверждённому примерному меню;
  • не соблюдались требования к приготовлению блюд;
  • не всем персоналом был пройден медицинский осмотр.

Так, по результатам исследований, часть проб не соответствовала микробиологическим показателям в 2,8 %, в 34 % проб не хватало витамина С, а недостаток калорий нашли в 18,5 % проб. 

«Отмечу, очень важно, чтобы блюда не только соответствовали всем требованиям качества и безопасности, но и нравились в первую очередь детям. Для этого в ходе проверок была проведена оценка несъедаемости блюд посредством взвешивания остатков, удельный вес которых в среднем составил 15%. В основном среди не до конца съеденного были каши, рыбные блюда, хлеб, первые блюда», – отметил главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев

В Роспотребнадзоре напоминают, что члены родительского комитета в любой момент могут прийти и оценить качество и внешний вид блюд, а также наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников пищеблоков.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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