Красноярские школьники не любят каши, рыбу, хлеб и супы в школьных столовых

В Роспотребнадзоре рассказали об итогах надзора за школьным питанием. С начала года специалисты провели 1395 проверок школьных пищеблоков и выписали штрафов на сумму 11 мнл. рублей в отношении 1005 должностных и юридических лиц. Самыми частыми нарушениями были:

рацион не всегда соответствовал утверждённому примерному меню;

не соблюдались требования к приготовлению блюд;

не всем персоналом был пройден медицинский осмотр.

Так, по результатам исследований, часть проб не соответствовала микробиологическим показателям в 2,8 %, в 34 % проб не хватало витамина С, а недостаток калорий нашли в 18,5 % проб.

«Отмечу, очень важно, чтобы блюда не только соответствовали всем требованиям качества и безопасности, но и нравились в первую очередь детям. Для этого в ходе проверок была проведена оценка несъедаемости блюд посредством взвешивания остатков, удельный вес которых в среднем составил 15%. В основном среди не до конца съеденного были каши, рыбные блюда, хлеб, первые блюда», – отметил главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев

В Роспотребнадзоре напоминают, что члены родительского комитета в любой момент могут прийти и оценить качество и внешний вид блюд, а также наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников пищеблоков.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости