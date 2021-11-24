24 ноября
Красноярск
погода -5 °C
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

19 должностных лиц администрации Бирилюсского района предоставили ложные справки о доходах

Главная Общество
Красноярск
17:45 24 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, прокуратура
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, муниципальные служащие органов местного самоуправления Бирилюсского района в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили неполные и недостоверные сведения.

Некоторые не указали сведения о наличии имущества, также обнаружены факты занижения размеров доходов.

В результате 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские школьники не любят каши, рыбу, хлеб и супы в школьных столовых

Красноярские школьники не любят каши, рыбу, хлеб и супы в школьных столовых

24 Ноября 2021 г.
А Роспотребнадзор наложил 11 млн. рублей штрафов за нарушения в школьном питании
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали детский сад

В Канском районе отремонтировали детский сад

24 Ноября 2021 г.
Также до конца года в районе закончат ремонт Дома культуры
Новости Красноярска: Ещё 710 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

Ещё 710 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

24 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: В Абакане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде

В Абакане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде

24 Ноября 2021 г.
Смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы
Новости Красноярска: Какой будет северная столица края через 10-15 лет обсудили на форуме «Норильск-2035»

Какой будет северная столица края через 10-15 лет обсудили на форуме «Норильск-2035»

24 Ноября 2021 г.
Норильск требует особого подхода к реновации
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершилась уборка берегов водоёмов

В Красноярском крае завершилась уборка берегов водоёмов

24 Ноября 2021 г.
Всего собрано более 11 тысяч куб. м отходов
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru