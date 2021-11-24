19 должностных лиц администрации Бирилюсского района предоставили ложные справки о доходах

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, муниципальные служащие органов местного самоуправления Бирилюсского района в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили неполные и недостоверные сведения.

Некоторые не указали сведения о наличии имущества, также обнаружены факты занижения размеров доходов.

В результате 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

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