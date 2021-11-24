Какой будет северная столица края через 10-15 лет обсудили на форуме «Норильск-2035»

Будущее Норильска обсудили во время форума «Норильск-2035» на площадке Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского.

Главное, что удалось сделать на стратегической сессии – конкретизировать задачу трем консорциумам, которые вышли в финал международного конкурса на разработку архитектурной концепции реновации Норильска.

«Есть устоявшиеся решения, рецепты по развитию многих городов, но Норильск эти решения перевернул, поменял. Это необычный город с особыми климатическими условиями, с производством, и здесь вообще нужны иные способы урбанизации. Мы точно в своих рекомендациях не будем предлагать устоявшиеся принятые рецепты, а будем делать их именно под Норильск. Все понимают, какой шанс у города. У всех огромные надежды, и мы хотим эти надежды оправдать», – заявил представитель консорциума под лидерством Высшей школы экономики, руководитель архитектурного бюро Тимур Башкаев.

Участники обсудили перспективные пути развития северной столицы края, создание новых рабочих мест, реконструкцию жилья, улучшение транспортной доступности территории и формирование положительного имиджа города.

«Считаю важным то, что финалисты конкурса поучаствовали в этой сессии и услышали мнение горожан, власти, градообразующего предприятия, общественности, как мы видим в перспективе развитие нашего города, чтобы учесть это мнение и заложить его в разработку этой концепции. Сегодняшние результаты стратегической сессии лягут в основу основного видения «Норильска-2035», — отметил в свою очередь глава Норильска Дмитрий Карасёв.

Значительную часть посвятили работе по направлениям, где уже началась реализация проектов: «Производство», «Наука и технологии», «Культура и креативные индустрии» и «Туризм». Предложения участников помогут актуализировать и дополнить задачи по каждому из направлений.

«Результат форума очень вдохновляющий, потому что мы смогли синхронизировать и гармонизировать самые разные программы. У Норильска есть целый пул стратегических проектов по развитию и реновации. Подведя итоги сессии, мы поймём, каким будет город через 10–15 лет, и сделать все планы реализуемыми», – подвела итог сессии старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Фото: Норникель