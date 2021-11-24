В Канском районе отремонтировали детский сад

В детском саду в пос. Тарай завершили ремонт. Из-за предписаний надзорных органов о несоответствии требованиям безопасности, учреждение было под угрозой закрытия. Быстрое решение вопроса о проведении ремонта стало возможным благодаря реализации муниципального комплексного проекта развития, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Также в поселении до конца года закончат ремонт Дома культуры, планируется обновить и участок дороги центральной улицы.

Муниципальные комплексные проекты — это инструмент развития территорий Красноярского края и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. Их суть в том, что государство создаёт дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуры в посёлках возле развивающихся предприятий. Такое предприятие в Канском районе — сортоиспытательная станция, которая реализует инвестиционный проект по реконструкции молочного комплекса на 1 100 голов дойного стада. Объём частных инвестиций — 426,5 млн рублей до 2022 года, объём государственных вложений — более 17 миллионов рублей.

— Муниципальные комплексные проекты содействуют повышению качества жизни в небольших поселениях, сохраняя каркас расселения жителей. Развитие территории зависит и от планов инвестора, который будет увеличивать численность активного населения за счёт привлечения новых работников на предприятие из других территорий, — рассказала Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития Красноярского края