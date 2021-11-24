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Ещё 710 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

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Красноярск
17:05 24 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание, вакцинация, смерть
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За сутки от коронавируса погибли 33 человека. Всего же с начала пандемии — 7 286.

Подтверждённых диагнозов на 24 ноября — 710. С начала пандемии — 148 381. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 132 019 человек (+ 695 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 55 704 жителя Красноярского края (+ 4 417 за сутки), снято с медицинского учёта 4 268 человек.

4 220 010 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 255 за последние сутки).

Напомним, по информации ЦУР Красноярского края, за неделю вакцинировались от новой коронавирусной инфекции почти 53 тыс красноярцев, что на 7,5 тысяч больше, чем за прошлую неделю. Среднекраевой уровень вакцинации — 50,5 %.

Всего же первый компонент вакцины получили 1 млн 122 тыс человек, завершили курс вакцинации — 955 тыс жителей. Ревакцинировались — 96 тыс жителей Красноярского края.

Больше всего прививаются в Шарыповском районе и п. Кедровый. В ближайшие дни они достигнут 80 % показателя коллективного иммунитета. Также лидеры по вакцинации — Ирбейский (65,3 %) и Северо-Енисейский (62,6 %) районы.

Отстают в Боготольском, Курагинском и Канском районах, там вакцинированных чуть больше 40 %.

Среди городов лидируют Дивногорск и Красноярск (55 %). В Красноярске первым компонентом привиты 490 тыс человек.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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