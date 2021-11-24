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РУСАЛ предоставил ямайским студентам стипендии на обучение инженерным профессиям

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Красноярск
16:02 24 Ноября 2021
образование, студенты, обучение, предприятие
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РУСАЛ выделил 24 ямайским студентам стипендии на обучение инженерным профессиям. Академическая успеваемость и ограниченные финансовые возможности стали критериями при выборе стипендиатов.

 РУСАЛ предоставил 24 ямайским студентам стипендии для обучения в России на сумму около 900 000 долларов США. 12 юношей и 12 девушек являются выходцами из общин в Сент-Кэтрин, Сент-Энн и Манчестере, где располагаются активы боксито-глиноземного комплекса РУСАЛа на Ямайке WINDALCO. Стипендиаты будут учиться в Сибирском федеральном университете (СФУ) в Красноярске.

 Данная инициатива является частью Международной стипендиальной программы Компании и покрывает стоимость авиаперелета, проживание, ежемесячную стипендию, дотацию на зимнюю одежду, стажировки и медицинскую страховку. Срок обучения составит 5 лет. По его итогам студенты получат степень бакалавра в области химической, электротехнической, механической, энергетической, технологической и качественной инженерии, а также приборостроения.

 В связи с пандемией COVID-19 в течение первого года обучения студенты будут дистанционно изучать русский язык. Планируется, что летом 2022 года стипендиаты прибудут в Россию, чтобы приступить к занятиям по выбранной специальности.

 Эта группа из 24 молодых ямайцев присоединится к 30 студентам, которые ранее воспользовались Международной стипендиальной программой WINDALCO и уже успешно проходят обучение в СФУ. Программы подготовки кадров РУСАЛ реализует в соответствии с социальной политикой, принципы которой установлены основателем компании Олегом Дерипаска.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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