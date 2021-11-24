В Абакане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде

25-летнего жителя Абакана подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 11 ноября мужчина пришёл к своему 45-летнему дяде в квартиру по ул. Торговая. В подъезде между ними возникло разногласие по оказанию помощи родственникам. Во время конфликта племянник толкнул дядю, который потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонную поверхность лестничной площадки. В результате мужчина скончался на месте. Смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru