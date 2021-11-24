В Красноярском крае завершилась уборка берегов водоёмов

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» всего очистили берега 100 водоёмов в 49 муниципальных образованиях Красноярского края. Участие приняли более 10 тысяч человек (местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий), рассказали в правительстве Красноярского края.

Общая протяжённость береговой линии, убранной от мусора — 865 километров. Собрали свыше 11 тысяч куб. м отходов.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края