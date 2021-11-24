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В Красноярске задержали бомжа, подозреваемого в убийстве пенсионера

Главная Общество
Красноярск
15:48 24 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, убийство
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В начале ноября в полицию сообщили о том, что в квартире по ул. Тобольская обнаружено тело 82-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти.

Подозреваемым оказался 53-летний мужчина без определенного места жительства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как оказалось, злоумышленник выпивал алкоголь у потерпевшего, который пригласил его к себе. Во время выпивки на почве личных неприязненных отношений между ними возник конфликт. В итоге гость причинил пенсионеру телесные повреждения, от которых он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Фото: © Антон Вергун / РИА Новости

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