В Красноярске задержали бомжа, подозреваемого в убийстве пенсионера

В начале ноября в полицию сообщили о том, что в квартире по ул. Тобольская обнаружено тело 82-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти.

Подозреваемым оказался 53-летний мужчина без определенного места жительства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как оказалось, злоумышленник выпивал алкоголь у потерпевшего, который пригласил его к себе. Во время выпивки на почве личных неприязненных отношений между ними возник конфликт. В итоге гость причинил пенсионеру телесные повреждения, от которых он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Фото: © Антон Вергун / РИА Новости