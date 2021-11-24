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23 ноября в Красноярске пропал 14-летний подросток

Главная Общество
Красноярск
15:25 24 Ноября 2021
красноярск, пропавшие, подросток, поиск
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В Красноярске ищут 14-летнего подростка, ушедшего из дома по адресу ул. Бебеля. По информации от волонтёров Поиска пропавших детей – Красноярск», мальчик уже уходил.

Приметы:

Ливертовский Дмитрий  – на вид лет 13–14, рост 160–170 см, среднего телосложения, с тёмно-русыми волосами и тёмно-карими глазами. У подростка шрам на указательном пальце левой руки и родинка на шее.

Был одет в чёрную шапку, чёрно-синюю куртку, чёрные брюки и тёмно-синие с белой полосой кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить волонтёрам +7 (950) 996 60–66 или в полицию +7 (391) 246 87–64.

23 ноября в Красноярске пропал 14-летний подросток

Ориентировка: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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