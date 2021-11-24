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Застройщик «Метал-Плюс» стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Главная Общество
Красноярск
14:50 24 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, производство, труд
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Всё больше предприятий Красноярского края из базовых несырьевых отраслей экономики желают повысить показатели производительности. Сегодня вступили в нацпроект «Производительность труда» около 70 компаний, из них три предприятия строительной отрасли. В ноябре участником стал ещё один застройщик — компания ООО «Метал-Плюс».

Поддержку предприятиям оказывают эксперты Регионального центра компетенций, который входит в структуру центра «Мой бизнес», рассказали в правительстве Красноярского края.  Задача экспертов — научить находить и устранять потери времени и ресурсов. Для этого открывают поток-образец, в ООО «Метал-Плюс» — строительство дома в ЖК «Золотое сечение». Должны ускориться возведение монолитного каркаса дома и кирпичной кладки, а производительность труда увеличиваться на 10-15-30 % ежегодно.

— С одной стороны, были выявлены некоторые недостатки в коммуникации между отделами, в организации работы на строительных площадках. С другой стороны, стояла задача оцифровать производственные процессы. Такой подход даст понимание горизонтов и поможет детализировать стратегию развития компании. Используя успешный опыт и методологию бережливого производства, мы рассчитываем вывести предприятие на качественно новый уровень цифровизации процессов с детальной проработкой ресурсов и реальной ситуации внутри компании, — рассказал Виктор Сивочуб, директор по развитию бизнеса ООО «Метал-Плюс».

Фото: krskstate.ru

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