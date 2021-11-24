24 ноября
Красноярск
погода 0 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд отказал администрации Красноярска в праве собственности на долгострой на улице Сурикова

Главная Общество
Красноярск
15:10 24 Ноября 2021
красноярск, суд, администрация
версия для печати Ico_print

Недострой на улице Сурикова останется в частной собственности до 2024 года. Строительство здания началось 14 лет назад. К Универсиаде-2019 здесь должна была появиться гостиница, но в итоге объект готов лишь на 70%, – сообщают Дела.ру.

Администрация города подала иск в суд, чтобы изъять здание у ООО «Торговый комплекс «Эльдорадо», которое взяло участок вместе с недостроем в 3-летнюю аренду ещё в 2015 году, и вернуть его в муниципальную собственность. Мэрия ссылалась на то, что договор истек в июне 2018 года, а гостиница так и не построена.

Суд встал на сторону «Эльдорадо». Ранее компания обращалась в департамент с просьбой предоставить участок для завершения строительства, но ей отказали. Тогда компания подала в суд и добилась признания отказа незаконным. Мэрия и общество заключили новый договор со сроком аренды до 2024 года. 

Учитывая наличие между сторонами данного соглашения, суд пришёл к выводу, что основания для изъятия у собственника объекта незавершённого строительства отсутствуют.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали детский сад

В Канском районе отремонтировали детский сад

24 Ноября 2021 г.
Также до конца года в районе закончат ремонт Дома культуры
Новости Красноярска: Ещё 710 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

Ещё 710 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

24 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: В Абакане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде

В Абакане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде

24 Ноября 2021 г.
Смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы
Новости Красноярска: Какой будет северная столица края через 10-15 лет обсудили на форуме «Норильск-2035»

Какой будет северная столица края через 10-15 лет обсудили на форуме «Норильск-2035»

24 Ноября 2021 г.
Норильск требует особого подхода к реновации
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершилась уборка берегов водоёмов

В Красноярском крае завершилась уборка берегов водоёмов

24 Ноября 2021 г.
Всего собрано более 11 тысяч куб. м отходов
Новости Красноярска: РУСАЛ предоставил ямайским студентам стипендии на обучение инженерным профессиям

РУСАЛ предоставил ямайским студентам стипендии на обучение инженерным профессиям

24 Ноября 2021 г.
Инициатива является частью Международной стипендиальной программы компании
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

22 Ноября 2021 г.
Посетители закрытие поддержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru