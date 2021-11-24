Суд отказал администрации Красноярска в праве собственности на долгострой на улице Сурикова

Недострой на улице Сурикова останется в частной собственности до 2024 года. Строительство здания началось 14 лет назад. К Универсиаде-2019 здесь должна была появиться гостиница, но в итоге объект готов лишь на 70%, – сообщают Дела.ру.

Администрация города подала иск в суд, чтобы изъять здание у ООО «Торговый комплекс «Эльдорадо», которое взяло участок вместе с недостроем в 3-летнюю аренду ещё в 2015 году, и вернуть его в муниципальную собственность. Мэрия ссылалась на то, что договор истек в июне 2018 года, а гостиница так и не построена.

Суд встал на сторону «Эльдорадо». Ранее компания обращалась в департамент с просьбой предоставить участок для завершения строительства, но ей отказали. Тогда компания подала в суд и добилась признания отказа незаконным. Мэрия и общество заключили новый договор со сроком аренды до 2024 года.

Учитывая наличие между сторонами данного соглашения, суд пришёл к выводу, что основания для изъятия у собственника объекта незавершённого строительства отсутствуют.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид