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В Красноярском крае гриппом и ОРВИ болеют в основном взрослые

Главная Общество
Красноярск
14:23 24 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, вакцинация, заболевание, грипп
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Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Красноярского края, заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений и формируется в основном за счёт взрослого населения.

Самая сложная ситуация с заболевшими в Краснотуранском, Идринском, Большемуртинском, Сухобузимском, Новосёловском, Шушенском, Курагинском районах, г. Красноярске и п. Кедровый.

На данный момент привились от гриппа около 39 % населения.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

Фото: © Наталья Горшакова / РИА Новости

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