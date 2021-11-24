В Красноярском крае гриппом и ОРВИ болеют в основном взрослые

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Красноярского края, заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений и формируется в основном за счёт взрослого населения.
Самая сложная ситуация с заболевшими в Краснотуранском, Идринском, Большемуртинском, Сухобузимском, Новосёловском, Шушенском, Курагинском районах, г. Красноярске и п. Кедровый.
На данный момент привились от гриппа около 39 % населения.
Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».
Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.
Фото: © Наталья Горшакова / РИА Новости