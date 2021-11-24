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Полицейского, любившего справить нужду в подъезде, уволили из красноярского МВД

Главная Общество
Красноярск
14:35 24 Ноября 2021
красноярск, полиция
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Сотрудник полиции потерял работу после того, как справил нужду в подъезде. 7 октября жители дома на улице Робеспьера, 34, вызвали полицейских, чтобы те прогнали из подъезда бездомного. В процессе поиска, один из оперативников решил справить нужду. Процесс попал на камеры видеонаблюдения.

В МВД устроили проверку и факт проступка подтвердился.

«По выявленной публикации в сети Интернет в МУ МВД России «Красноярское» было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел», – сообщили в краевой полиции.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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