Полицейского, любившего справить нужду в подъезде, уволили из красноярского МВД

Сотрудник полиции потерял работу после того, как справил нужду в подъезде. 7 октября жители дома на улице Робеспьера, 34, вызвали полицейских, чтобы те прогнали из подъезда бездомного. В процессе поиска, один из оперативников решил справить нужду. Процесс попал на камеры видеонаблюдения.

В МВД устроили проверку и факт проступка подтвердился.

«По выявленной публикации в сети Интернет в МУ МВД России «Красноярское» было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел», – сообщили в краевой полиции.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова