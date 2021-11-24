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В Красноярском крае мобильные центры занятости провели единый день для работодателей

Главная Общество
Красноярск
14:06 24 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, трудосустройство, выезд
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Мобильные бригады службы занятости провели консультации в 36 отдалённых посёлках края, где около ста работодателей смогли заявить о наличии свободных рабочих мест, найти сотрудников, заявить вакансии и узнать о действующих программах, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

К примеру, в Курагинском районе мобильный офис работал в пос. Краснокаменск в Краснокаменском коммунальном хозяйстве. Работодателю рассказали о переходе на единую цифровую платформу «Работа России», а также о её функционале. Этот формат позволяет организациям подбирать сотрудников онлайн.

— Выезд специалистов службы занятости для личного посещения нашего предприятия очень удобен. По причине удалённости от районного центра мобильный офис — эффективный ресурс для нас. Услуги можно получить на рабочем месте, не отрываясь от производственной деятельности, — рассказали в Краснокаменском коммунальном хозяйстве.

Всего же в ноябре запланировано 52 выезда передвижных офисов. Подробнее ознакомиться с планом-графиком можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края.

Напомним, жители и работодатели Красноярского края в числе первых в России могут воспользоваться электронными услугами единой цифровой платформы «Работа в России». Соискателям не нужно предъявлять документы, а организации смогут подбирать сотрудников онлайн.

Теперь люди могут подать электронное заявление на содействие в поиске работы или признание безработным. Создание резюме, подбор вакансий, отклик на них, приглашение на собеседование, его итоги можно проходит в личном кабинете на платформе. Приходить в центр занятости населения нужно только тем, кто будет получать пособия и жителям, ищущим работу не по месту регистрации. Соискатель может выбрать дополнительно три субъекта РФ, в которых рассматривает варианты трудоустройства.

Для авторизации на платформе нужно лишь иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

Фото: krskstate.ru

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