За год специалисты ЦУР Красноярского края обработали более 16 тысяч жалоб

Центр управления регионом Красноярского края работает год, за этот период специалисты ЦУР приняли 16 115 жалоб.

Больше всего жителей волновали ямы на дорогах (20 % жалоб).

На втором месте — благоустройство (19,2 %). Здесь фиксировали вопросы уборки дворов, уличного освещения, обрезки деревьев.

Также популярной темой стало ЖКХ (13,9 %). Больше всего спрашивали о сроках капитального ремонта, проблемах с отоплением, работе управляющих компаний.

О проблемах можно сообщать в социальных сетях. Стоит лишь оставить комментарий в любом городском сообществе. Сотрудники ЦУР передадут обращение ответственным ведомствам и обязательно проконтролируют ответ.

фото: © Павел Лисицын / РИА Новости