Пункт вакцинации в ТЦ «Красноярье» временно не будет работать

По техническим причинам пункт вакцинации в ТЦ «Красноярье», (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120) с 27 по 29 ноября включительно работать не будет.

Вакцинироваться от коронавируса можно в поликлинике на ул. Академика Павлова, 4 стр. 7:

27 ноября с 8.00 до 19.00;

28 ноября с 8.00 до 17.00.

Напомним, за неделю вакцинировались от новой коронавирусной инфекции почти 53 тыс красноярцев, что на 7,5 тысяч больше, чем за прошлую неделю. Среднекраевой уровень вакцинации — 50,5 %.

Всего же первый компонент вакцины получили 1 млн 122 тыс человек, завершили курс вакцинации — 955 тыс жителей. Ревакцинировались — 96 тыс жителей Красноярского края.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости