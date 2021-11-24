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«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

Главная Общество
Красноярск
13:17 24 Ноября 2021
красноярск, автобусы, цена, повышение
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин высказался о своём отношении к повышению цен на проезд в автобусах, сообщают gornovosti.ru

«Сейчас сложно сказать о цифре, которая будет экономически обоснованной. Даже не могу предположить, потому что перевозчики подали достаточно приличные вилки — от 30 до 40 рублей.  Если говорить объективно, то последний раз тариф повышали три года назад — в феврале 2019 года. С тех пор ничего не происходило. Даже не столько идёт подорожание топлива. Сейчас другие факторы. По прошлому и этому годам есть такие последствия. Зарплата. Водители встают и уходят на более лёгкие работы. Доставка. Такси. Зарплаты надо стимулировать», – рассказал Сергей Ерёмин.

Напомним, что красноярские перевозчики обратились к властям с предложением поднять цены до 30-32 рублей. Сейчас заявку на повышение тарифа рассматривают в министерстве тарифной политики. В департаменте транспорта Красноярска поддержали повышение цен на проезд в автобусах. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Манченко, это связано с подорожанием топлива и запасных материалов.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

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