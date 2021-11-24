В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

На участке от пр. Свободный до здания финансово-экономического колледжа на ул. Маерчака, 20 отремонтировали порядка 180 метров дороги. В следующем году работы продолжат.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, специалисты ООО «ПромСтрой» заменили бортовые камни, уложили два слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона, обустроили разделительную полосу, технические тротуары.

Особое внимание уделили обустройству пешеходных путей и переходов. Выполнены необходимые понижения, уложена тактильная плитка. Заездной карман на остановке соответствует современным требованиям. Всё выполнено с учётом интересов маломобильных групп населения.

Также был отремонтирован участок от кольцевой развязки на ул. Калинина до выезда из города в Октябрьском районе. В частности, заменили бортовые камни и покрытие автодороги, отремонтировали тротуары, привели в порядок остановки и пешеходные переходы.

Ремонт на участках провели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все работы удалось выполнить в срок.