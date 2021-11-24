В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярского края напоминают о том, что водителям-иностранцам могут запретить въезд в Россию неоднократное нарушение ПДД. С начала года красноярскими госавтоинспекторами было подготовлено девять материалов об административном выдворении. Их передали в отдел миграции для принятия законного решения.

«Согласно части 4 статьи 26 закона, если иностранный гражданин неоднократно (два и более раза) в течение трёх лет привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, то ему может быть не разрешён въезд на территорию России. Во время работы на линии или «скрытого» патрулирования, автоинспекторы проверяют иностранных водителей по ведомственным базам и в случае установления злостного нарушителя административного законодательства, сотрудники полиции имеют право вынести решение о выдворении его за пределы РФ», – сказано в сообщении.

Напоминаем водителям общественного транспорта о неукоснительном соблюдении ПДД, ведь на их плечах лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

Фото: ГИБДД