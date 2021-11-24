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В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

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Красноярск
12:45 24 Ноября 2021
россельхознадзор, в красноярском крае, происшествия, общество, заболевание, животные
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17 ноября в Емельяновском районе (с. Частоостровское) введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Карантин будет действовать до 23 марта включительно, рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты КГКУ «Емельяновский отдел ветеринарии» проводит мероприятия по ликвидации очага лейкоза КРС и предотвращению распространения возбудителя.

Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка.

Во время карантина запрещено:

  • вывоз восприимчивых животных. Исключение — вывоз на убой или в резервацию;
  • посещение территории посторонними лицами;
  • совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках и доение инфицированных, больных и здоровых животных;
  • использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же не дезинфицированных доильных аппаратов;
  • сбор в общую ёмкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых животных;
  • использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
  • использование молозива от больных коров для выпойки телят;
  • проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;
  • совместный выпас больных и здоровых животных и др.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости 

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