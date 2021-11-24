В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

17 ноября в Емельяновском районе (с. Частоостровское) введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Карантин будет действовать до 23 марта включительно, рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Специалисты КГКУ «Емельяновский отдел ветеринарии» проводит мероприятия по ликвидации очага лейкоза КРС и предотвращению распространения возбудителя.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка.
Во время карантина запрещено:
- вывоз восприимчивых животных. Исключение — вывоз на убой или в резервацию;
- посещение территории посторонними лицами;
- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках и доение инфицированных, больных и здоровых животных;
- использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же не дезинфицированных доильных аппаратов;
- сбор в общую ёмкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых животных;
- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- использование молозива от больных коров для выпойки телят;
- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;
- совместный выпас больных и здоровых животных и др.
Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости