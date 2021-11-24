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В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

Главная Общество
Красноярск
12:25 24 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, ремонт, дороги
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Во время капитального ремонта на 6-километровом участке трассы Р-255 в Канском районе специалисты уложили двухслойное покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины и кюветы, привели в порядок пересечения и съезды, устроили прикромочные лотки для выброса воды с проезжей части. Также установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли разметку.

Все работы выполнены в срок: завершён первый этап ремонта путепровода через железную дорогу «Москва-Владивосток» (ВСЖД). Все ограничения на проезд сняты, движение открыто. В 2022 году планируется привести в нормативное состояние ещё более 13 км автомобильной дороги в Емельяновском и Козульском районах.

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

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