В Красноярске победителями конкурса «Семья — душа и сила Красноярска!» стали 8 многодетных семей

Важнейший критерий оценки участников конкурса «Семья — душа и сила Красноярска» был их вклад в общественную жизнь города, то есть поддержка социальных и добровольческих проектов, реализация инициатив по благоустройству общественных пространств, участие в муниципальных и районных мероприятиях, рассказали в администрации города Красноярска.

На премию главы города претендовали 19 семей.

Победителями стали 8 многодетных семей из разных районов города.

Дипломы, статуэтки, денежные премии, цветы и уникальные ёлочные шары, специально подготовленные на фабрике игрушек «Бирюсинка», лауреатам конкурса вручили мэр Сергей Ерёмин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Главный приз конкурса — 100 тысяч рублей на реализацию новых семейных идей.