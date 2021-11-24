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В Красноярске победителями конкурса «Семья — душа и сила Красноярска!» стали 8 многодетных семей

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Красноярск
12:07 24 Ноября 2021
общество, красноярск, конкурс, многодетные, награда
Фотография © admkrsk.ru
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Важнейший критерий оценки участников конкурса «Семья — душа и сила Красноярска» был их вклад в общественную жизнь города, то есть поддержка социальных и добровольческих проектов, реализация инициатив по благоустройству общественных пространств, участие в муниципальных и районных мероприятиях, рассказали в администрации города Красноярска.

На премию главы города претендовали 19 семей.

Победителями стали 8 многодетных семей из разных районов города.

Дипломы, статуэтки, денежные премии, цветы и уникальные ёлочные шары, специально подготовленные на фабрике игрушек «Бирюсинка», лауреатам конкурса вручили мэр Сергей Ерёмин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Главный приз конкурса — 100 тысяч рублей на реализацию новых семейных идей.

— Я на собственном опыте хорошо понимаю: большая семья — это как отдельный город со своими праздниками, традициями, радостями и переживаниями. Иногда кажется, что у нас столько общих дел и интересов, что вообще нет необходимости выходить за пределы нашего уютного мира. Для меня самые настоящие герои — семьи, находящие время и силы не только на заботу друг о друге, но и на социальные проекты, на совершенствование общественной среды родного города. Спасибо вам! — подчеркнул Сергей Ерёмин.

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