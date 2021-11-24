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Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Главная Общество
Красноярск
12:30 24 Ноября 2021
красноярск, свадьба, загс
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В Доме семейных торжеств рассказали, что 70% невест в городе выходят замуж, находясь в положении, сообщает NGS.

«Всё больше невест приходят к нам уже в состоянии ожидания малыша. Раньше было реже, а сейчас в основном невесты в положении, причём на поздних сроках. Не знаю, с чем это связано, может быть, с пандемией, может быть, с тем, что многие сейчас работают вахтовым методом и стремятся зарегистрировать брак до рождения малыша», – рассказывает руководитель дома Инна Ерошина.

Также в городе увеличилось число желающих вступить в брак. По сравнению с 2020 годом, когда было зарегистрировано 16 195 свадеб, в 2021 году количество вырастет на 15-20%. Однако стало меньше торжеств. Это связывают с пандемией и коронавирусными ограничениями.

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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